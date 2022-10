Usa: “Axios”, discussioni tra governo e Senato per innalzare il tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta discutendo con gli uffici competenti del Senato Usa la possibilità di incrementare ulteriormente il tetto del debito pubblico prima dell’insediamento del nuovo Congresso, al termine delle elezioni di medio termine in programma tra due settimane. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al portale di informazione “Axios” che la Casa Bianca avrebbe avviato le suddette interlocuzioni in previsione della conquista della Camera dei rappresentanti da parte dei repubblicani, che potrebbe aprire la strada alla nomina del deputato Kevin McCarthy alla presidenza dell’organismo. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha bisogno di almeno 60 voti per innalzare il tetto del debito, attualmente fissato a 31.400 miliardi di dollari, e dovrà quindi ottenere il consenso di 10 dei 14 senatori repubblicani che hanno votato a favore di un provvedimento analogo nel 2021. Secondo una delle fonti, la senatrice repubblicana Susan Collins avrebbe già dato la sua disponibilità. (Was)