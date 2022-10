Giappone: l'ultimo intervento a sostegno dello yen sarebbe costato 37 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone potrebbe aver speso la cifra record di 5.500 miliardi di yen (circa 37 miliardi di dollari) per frenare la svalutazione dello yen intervenendo direttamente sul mercato dei cambi lo scorso venerdì 21 ottobre. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che riporta stime basate sull'analisi di dati ufficiali, a cominciare dal bilancio delle partite correnti pubblicato dalla Banca del Giappone ieri, 24 ottobre. L'intervento, che ha temporaneamente sollevato lo yen da oltre 150 a circa 145 sul dollaro, sarebbe dunque stato doppio per entità rispetto a quello già effettuato da governo e banca centrale giapponesi alla fine del mese scorso. Tokyo sarebbe intervenuta sul mercato dei cambi anche ieri, pur non avendo fornito alcun annuncio ufficiale a tal proposito. Come sottolineato dal quotidiano, gli ultimi interventi della banca centrale suggeriscono che il governo del Giappone abbia individuato il cambio di 150 sul dollaro come una "linea rossa" oltre la quale intervenire con misure che però comportano una macroscopica erosione delle riserve di valuta estera del Paese. (segue) (Git)