Ucraina: progressisti Partito democratico Usa chiariscono posizione su soluzione negoziale

- Il Congressional Progressive Caucus, corrente parlamentare progressista del Partito democratico degli Stati Uniti, ha chiarito ieri la propria posizione in merito al conflitto in Ucraina, ribadendo il sostegno incondizionato all'Ucraina e la condanna dell'invasione militare russa. La correzione di rotta è giunta poche ore dopo l'invio da parte dei progressisti di una lettera al presidente Joe Biden, nella quale si chiedeva una svolta nella politica dell'amministrazione e la ricerca di una soluzione negoziale al conflitto. La lettera, firmata da decine di legislatori democratici di orientamento progressista, a cominciare dalla leader della corrente, la deputata Pramila Jayapal, affermava che "dato il livello di distruzione causato da questa guerra all'Ucraina e al mondo, oltre al rischio di una catastrofica escalation, crediamo sia anche nell'interesse dell'Ucraina, degli Stati Uniti e del mondo di evitare il protrarsi del conflitto. Per questa ragione - proseguiva la lettera inviata al presidente Biden - "ti sollecitiamo a legare il sostegno militare ed economico che gli Stati Uniti hanno concesso all'Ucraina con una spinta diplomatica proattiva, rinnovando gli sforzi tesi a cercare un quadro realistico per un cessate il fuoco". (segue) (Was)