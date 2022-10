Governo: Bonetti (Azione-Iv) a Roccella, Costituzione è contro ogni discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Ho fatto i miei auguri alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al suo governo con i migliori auspici, confidando sinceramente nella adesione ai valori costituzionali sui quali si giura da Ministri. Purtroppo, viste le ultime, desolanti esternazioni della ministra Roccella, corre l'obbligo intervenire a rispedire al mittente le accuse al governo Draghi e stigmatizzare le interpretazioni dell'art. 3 della Costituzione, sulla quale Roccella ha giurato poche ore fa". Lo scrive su Facebook l'ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva. "Probabilmente la ministra non ha letto quanto, Gazzetta ufficiale alla mano, il governo Draghi ha fatto per le donne. Avrà modo di farlo leggendo il dossier che i miei uffici le hanno preparato e dato nel passaggio di consegne, che è regolarmente avvenuto. Certamente sul fronte femminile avrà modo di confrontarsi con i provvedimenti e le strategie nazionali, da quella per la parità di genere a quella di contrasto alla violenza contro le donne, stabilmente vigenti nell'ordinamento italiano grazie al governo Draghi. Inoltre, contrariamente a quanto la ministra Roccella pensa, non è facoltà di un ministro interpretare liberamente la Costituzione italiana - sottolinea Bonetti - , e certamente non lo è restringere a una categoria a sua discrezione la validità di un principio costituzionale, quello sancito dall'art. 3, che tutela tutte le cittadine e i cittadini da ogni tipo di discriminazione. Gli auguri alla presidente Giorgia Meloni restano validi: le occorreranno decisamente, viste le premesse poste da chi ha al suo fianco e che già fa sconti al proprio giuramento. Certamente le donne avranno accanto noi, e me in prima linea. Dove sono sempre stata insieme a Mario Draghi". (Rin)