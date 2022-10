© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meriteremo la vostra fiducia", scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr", Raffaele Fitto, rilanciando il post del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in cui annuncia che chiederà la fiducia del Parlamento a partire dalle 11 di domani alla Camera dei deputati. (Rin)