Usa: “Axios”, Biden e Obama andranno in Pennsylvania insieme il 5 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, andrà insieme all’ex presidente Barack Obama a Philadelphia e a Pittsburgh, in Pennsylvania, il prossimo 5 novembre, per fare campagna elettorale insieme ai candidati democratici all’incarico di governatore e al seggio dello Stato al Senato Usa, in vista delle elezioni di medio termine in programma per il lunedì successivo. Una fonte democratica anonima informata dei fatti ha riferito al portale di informazione “Axios” che la Pennsylvania potrebbe essere determinante per ottenere il controllo del Senato. Al momento, il candidato democratico al Senato, John Fetterman, è in vantaggio rispetto all’avversario repubblicano, Mehmet Oz. Anche il procuratore generale, il democratico Josh Shapiro, ha mantenuto il suo vantaggio rispetto a Doug Mastriano, che sta correndo insieme a lui per l’incarico di governatore. (Was)