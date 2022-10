© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato "un onore oggi aver incontrato tutti i dipendenti della Funzione pubblica. Siamo una squadra. Tutte le volte che ho pensato di risolvere da solo un problema in azienda ho fallito. Tutte le volte in cui invece sono stato capace di dare forza alla squadra ho portato a casa splendidi risultati". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)