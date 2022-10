Ungheria: Orban, non sosteniamo l’abolizione del principio di unanimità in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria non sostiene la proposto di abolire il principio dell’unanimità nelle decisioni dell’Unione europea. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, parlando al settimanale in lingua tedesca “Budapester Zeitung”. A fine agosto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, aveva invocato una transizione graduale a un principio di maggioranza e aveva proposto di archiviare la possibilità per gli Stati membri dell’Ue di porre veti a determinate decisioni europee. “La Germania sta lavorando molto per assicurare che il principio dell’unanimità nella politica estera venga abolito e sostituito da decisioni a maggioranza. Noi non siamo d’accordo”, ha affermato Orban. Per il capo del governo di Budapest, una simile evoluzione equivarrebbe a “rinunciare a una larga parte della nostra sovranità”. (Vap)