Difesa: segretario Usa sente Stoltenberg, focus su sicurezza transatlantica e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per discutere una serie di temi relativi alla sicurezza transatlantica. Austin, riferisce una nota, ha ringraziato Stoltenberg per la sua leadership all’interno dell’Alleanza, nel quadro della crisi innescata dall’invasione russa dell’Ucraina. Particolare attenzione è stata dedicata agli ultimi scambi diplomatici con Mosca e alle recenti accuse russe sul presunto, imminente utilizzo di una bomba sporca da parte dell’Ucraina. (Was)