Nato: vicesegretario generale Piriz, Marocco attore chiave nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco è un "attore essenziale" nella lotta al terrorismo. Lo ha affermato a Rabat il vicesegretario generale aggiunto della Nato per gli affari politici e la politica di sicurezza, Javier Colomina Piriz. Piriz ha ribadito che il Marocco è un "partner molto importante" per l'Alleanza Atlantica e si ha congratulato per "l'enorme responsabilità" che il Marocco ha scelto di assumersi nel campo della lotta al terrorismo. Ha inoltre sottolineato "la cooperazione pratica" che l'Alleanza Atlantica intrattiene con le autorità militari marocchine e "l'importante dialogo politico" che intrattiene con gli autorità civili, ricordando che il Marocco è membro del Dialogo Mediterraneo. (Res)