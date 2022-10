Usa: sondaggi, democratici in vantaggio per il seggio della Pennsylvania al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico per il seggio della Pennsylvania al Senato degli Stati Uniti, John Fetterman, è in vantaggio di sei punti percentuali rispetto al suo avversario repubblicano, Mehmet Oz. Stando ad un sondaggio pubblicato oggi dall’emittente “Cnn”, attualmente Fetterman ha un tasso di approvazione pari al 51 per cento, contro il 45 per cento di Oz. Il 97 per cento dei democratici intervistati ha dichiarato di voler votare Fetterman, mentre l’86 per cento dei repubblicani ha affermato di sostenere Oz. Il candidato repubblicano appare invece in vantaggio tra gli elettori indipendenti: il 54 per cento ha dichiarato di voler votare per lui, contro il 42 per cento di Fetterman. Il sondaggio è stato condotto dal 13 al 17 ottobre, e vi hanno partecipato 901 persone: il margine di errore è stato stimato a 4,6 punti. (Was)