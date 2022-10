Usa: sondaggi, testa a testa per il seggio del Wisconsin al Senato Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testa a testa per la corsa al seggio del Wisconsin al Senato Usa, in vista delle elezioni di medio termine in programma a novembre: il senatore repubblicano in carica, Ron Johnson, è in vantaggio di un solo punto percentuale rispetto all’avversario democratico, Mandela Barnes, con percentuali pari rispettivamente al 50 e al 49 per cento dei consensi. Stando ad un sondaggio pubblicato dall’emittente “Cnn”, con un margine di errore intorno ai 4,5 punti, il 94 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere sicuro su chi votare. Solo il sei per cento ha detto che potrebbe cambiare idea in un secondo momento. Il sondaggio è stato condotto dal 13 al 17 ottobre, e vi hanno partecipato 905 persone. (Was)