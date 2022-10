© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, per discutere le prossime misure da introdurre per sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Lo riferisce una nota. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla stabilità del Mediterraneo orientale, e al futuro della cooperazione in seno alla Nato. (Was)