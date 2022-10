Germania-Cina: governo federale riduce partecipazione Cosco in porto Amburgo al 24,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settembre del 2021, la società che opera il porto di Amburgo, Hhla, e Cosco hanno concordato una partecipazione del gruppo cinese pari al 35 per cento nel terminale di Tollerort. In cambio, Cosco vuole rendere il sito il proprio polo principale in Europa. Primo ministro e sindaco della città-Stato di Amburgo fino al 2018, quando divenne ministro delle Finanze tedesco, Scholz ha dichiarato che sulla questione “nulla è stato deciso, molto rimane da chiarire”. Intanto, nella maggioranza montana le critiche. Oltre ai Verdi, è contrario il Partito liberaldemocratico (Fdp), mentre le posizioni del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) sono più sfumate. Alle critiche delle forze di governo si aggiungono quelle di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i principali partiti di opposizione al Bundestag. (Geb)