Regno Unito: fonti stampa, ministro Difesa non si dimetterà sebbene Sunak non si sia impegnato su aumento risorse

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, non si dimetterà sebbene il premier in pectore, Rishi Sunak, si sia rifiutato di confermare la promessa di aumentare le risorse del suo dicastero. E’ quanto ha appreso il quotidiano “The Telegraph”. La promessa era stata fatta dalla premier uscente, Liz Truss, durante la sua corsa per la guida del Partito conservatore. Truss aveva promesso di portare la spesa per la difesa al 3 per cento del Pil entro il 2030. Parlando ai parlamentari conservatori del Gruppo di ricerca europeo (Erg), Sunak non si è impegnato in tal senso, dicendo soltanto di essere determinato a spendere quanto necessario “per mantenere sicuro il Paese”, secondo quanto ha riferito il presidente dell’Erg, Mark Francois. La settimana scorsa una fonte del ministero della Difesa aveva sottolineato che Wallace “avrebbe incalzato il premier a mantenere la promessa”, suggerendo addirittura la possibilità delle sue dimissioni in caso contrario. (Rel)