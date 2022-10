Usa: Casa Bianca smentisce verifiche sicurezza nazionale su attività di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha smentito alcune recenti indiscrezioni di stampa, secondo le quali le autorità Usa si starebbero preparando ad avviare una revisione in materia di sicurezza nazionale su alcune delle attività di Elon Musk, il miliardario fondatore di Tesla. Durante il briefing giornaliero con la stampa, la portavoce della Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli sulla relazione tra Musk e l’amministrazione Biden. “Le notizie non sono vere”, ha detto, rispondendo ad una domanda sulle indiscrezioni. (Was)