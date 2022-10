Usa: sigarette elettroniche, Juul in trattativa con due azionisti per evitare bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juul Labs, leader nel settore delle sigarette elettroniche, è in trattativa con due azionisti per organizzare una operazione di bailout necessaria per salvare la società dalla bancarotta. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal” che due investitori, Nick Pritzker e l’imprenditore californiano Riaz Valani, starebbero valutando la possibilità di finanziare le operazioni e le esigenze legali di breve periodo di Juul, essendo tra i primi azionisti della società. Pritzker è stato presidente e amministratore delegato della multinazionale Hyatt Development Corporation. In questo modo, secondo le fonti, Juul sarebbe in grado di sostenere la disputa legale con le autorità regolamentari statunitensi in merito alla possibilità di tenere sul mercato Usa i propri prodotti. Una decisione finale, in ogni caso, non sarebbe stata ancora raggiunta. (Was)