Ucraina: Zelensky, libereremo il Paese passo dopo passo

- Le truppe ucraine stanno liberando il Paese passo dopo passo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio su Telegram. “Abbiamo difeso l’indipendenza del nostro Stato e la Russia non può cambiare questa cosa. Stiamo liberando l’Ucraina passo dopo passo. Verrà il tempo in cui tutto il Paese sarà libero”, ha detto. “L’Ucraina sta piegando il cosiddetto secondo esercito del mondo. Chiedono qualcosa dall’Iran, cercano di inventare sciocchezze sull’Ucraina”, ha continuato Zelensky. “C’erano le forniture di gas, non ci sono più. (La Russia) aveva un peso politico, ora sono isolati. C’erano ambizioni ideologiche, ora c’è solo disprezzo” per Mosca, ha osservato il capo dello Stato. (Kiu)