Siria: attacco chimico di Ghouta, Usa vietano ingresso nel Paese a tre generali

- Gli Stati Uniti hanno vietato l’ingresso nel Paese a tre alti funzionari delle autorità militari siriane, per il coinvolgimento nell’organizzazione dell’attacco chimico avvenuto ad agosto del 2013 nell’area della Ghouta, intorno a Damasco, durante la guerra civile siriana. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha precisato in una nota che si tratta del brigadier generale Adnan Aboud Hilweh e dei generali Ghassan Ahmed Ghannam e Jawdat Saleebi Mawas, responsabili “di abusi dei diritti umani e della morte di almeno 1.400 persone, anche bambini”. Gli Stati Uniti, ha continuato, ricordano e onorano le vittime del massacro di Ghouta e di “altri attacchi chimici organizzati dal regime del presidente Assad: condanniamo con fermezza azioni del genere, in qualsiasi circostanza”. Le autorità di Washington, ha aggiunto Blinken, chiedono nuovamente al regime siriano di “distruggere tutte le armi chimiche in suo possesso, e continueranno ad agire per punire le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi in Siria”. (Was)