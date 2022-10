Regno Unito: attivisti per il clima lanciano torta su statua di re Carlo III a Madame Tussauds

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivisti per il clima hanno lanciato una torta sulla statua di re Carlo III a Madame Tussauds, a Londra. Lo si è appreso dai video circolati sui social network che ritraggono due militanti dell’associazione Just Stop Oil nel celebre museo delle cere. La polizia metropolitana ha comunicato l’arresto di quattro persone in relazione all’iniziativa. Ieri, “all’incirca alle 10:50 (ora locale) alcuni manifestanti sono entrati a Madame Tussauds e sono apparsi lanciare quello che si crede essere una torta sulle statue della famiglia reale”, si legge in un comunicato del museo. “La nostra sicurezza è intervenuta rapidamente e lavoriamo da vicino con la polizia metropolitana sulla questione. Il sito resta aperto, con la sezione della famiglia reale momentaneamente chiusa”, prosegue il testo. Gli attivisti hanno chiesto che il governo sospenda il rilascio di nuove concessioni per il petrolio e il gas. Non è la prima protesta del suo genere. Il 14 ottobre scorso due attiviste per il clima hanno imbrattato con la zuppa di pomodoro il dipinto "I Girasoli” di Vincent van Gogh alla Galleria nazionale di Londra. (Rel)