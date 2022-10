Regno Unito: personale universitario annuncia sciopero su retribuzioni e pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Docenti, bilbiotecari e personale amministrativo delle università britanniche hanno annunciato uno sciopero su retribuzioni e pensioni. Lo ha reso noto il sindacato delle università e dei college (Ucu), che ha chiesto ai suoi 70 mila membri in 150 atenei di votare sulle due questioni. Le date dello sciopero non sono ancora state comunicate. L’Associazione dei datori di lavoro universitari e dei collge (Ucea) aveva proposto un aumento del 3 per cento degli stipendi durante l’anno accademico in corso e del 9 per cento per i salari più bassi. Gli iscritti all’Ucu hanno tuttavia obiettato che gli aumenti devono tenere conto del caro vita, alla luce di un’inflazione che ad agosto ha toccato il 9,9 per cento. L’Ucu ha chiesto un aumento del 12 per cento, oltre ad aver manifestato il desiderio di ridiscutere anche “i carichi di lavoro pericolosamente alti”. (Rel)