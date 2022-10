Governo: Urso, ministero sarà casa di imprese, le sosterrà in ogni forma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La nuova denominazione del dicastero "dà sicuramente una missione diversa perché si parte dalla considerazione che si chiamava Sviluppo economico o ancora prima Attività produttive e definiva un contesto, ora con 'imprese' individua un soggetto" che con la sua attività "contribuisce al benessere della nazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "L'impresa sarà incentivata, aiutata e supportata in ogni forma per rimettere in moto i meccanismi della crescita", ha aggiunto per poi concludere che il ministero "sarà la casa delle imprese, non ostacolerà le imprese, ma le avvantaggerà".(Rin)