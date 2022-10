Germania-Cina: governo federale riduce partecipazione Cosco in porto Amburgo al 24,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha concordato di ridurre dal 35 al 24,9 per cento la partecipazione che il gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica Cosco potrebbe acquisire nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. È quanto riferiscono i quotidiani “Sueddeutsche Zeitung” e “Handelsblatt”. L'intesa è stata raggiunta dai ministeri contrari al progetto, sostenuto dalla Cancelleria, ossia cui Esteri, Interno, Difesa, Economia e Protezione del clima, Finanze, Trasporti e Digitale. L'accordo potrebbe essere formalmente approvato dai sei dicasteri nella giornata di domani, 25 ottobre. L'ufficio del cancelliere Olaf Scholz dovrebbe assumere la decisione definitiva entro il 31 ottobre, ma tale scadenza potrebbe essere posticipata. Ora, l'obiettivo è far sì che,privo di una minoranza di blocco, Cosco non possa esercitare alcuna influenza formale sulla gestione del porto di Amburgo, dato che si tratta di un'infrastruttura critica. Allo stesso tempo, si vuole impedire che la Germania sviluppi una dipendenza unilaterale dalla Cina, come già accaduto con la Russia. (segue) (Geb)