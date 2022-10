Usa-Russia: capo di Stato maggiore congiunto sente omologo di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha avuto una conversazione con la sua controparte russa. Lo ha detto in una nota il suo portavoce, Dave Butler. Le parti hanno discusso una serie di temi strategici nel campo della sicurezza, concordando di mantenere aperta questa linea di comunicazione. “I dettagli sulla conversazione resteranno privati, in linea con l’approccio adottato finora”, ha detto. (Was)