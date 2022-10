+Imprese: Urso, valutiamo ipotesi acquisizione raffineria Isab di Priolo+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Stiamo seguendo l'ipotesi di acquisizione" della raffineria Isab di Priolo, in provincia di Siracusa, di Lukoil "per consentirle di andare oltre la data fatidica in cui scatteranno le sanzioni rispetto alle importazioni di petrolio russo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a "Quarta Repubblica" su Rete4.(Rin)