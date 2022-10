Brasile: Stati Uniti inseriscono bacca di acai in lista articoli prodotti da lavoro minorile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Relazioni e ricerche sul campo indicano che i bambini sono considerati estremamente preziosi nella raccolta per la loro statura e agilità, caratteristiche che consentono loro di arrampicarsi su tronchi alti e sottili senza rompere gli alberi. Questo è considerato un lavoro molto pericoloso in Brasile, poiché richiede alle persone coinvolte di scalare altezze che possono raggiungere i 18 metri. I bambini non dispongono di adeguati dispositivi di protezione. Inoltre, sono costretti a portare con sé machete nella parte posteriore dei pantaloncini", conclude la nota. (Brb)