Governo: Napoli (Azione), Salvini in versione Papeete è problema per Meloni

23 luglio 2021

- "Giornata in versione Papeete per Matteo Salvini. Il leader della Lega in televisione detta il programma a Giorgia Meloni: farà il Ponte sullo Stretto, chiede subito quota 41 per le pensioni, Flat tax al 15 per cento, nuove misure sull’immigrazione. In pratica ha reso superfluo il discorso che farà domani il presidente del Consiglio in Parlamento. Meloni ha già capito che le insidie maggiori per lei non verranno da Pd e Cinque stelle, ma da quelli che sono i suoi alleati. Un bel problema per lei e per l’Italia". Lo afferma Osvaldo Napoli della segreteria nazionale di Azione. (Rin)