Governo: Cuperlo (Pd), campagna elettorale finita, qualcuno lo dica a Salvini

23 luglio 2021

- "Primo giorno. Il capo della Lega", Matteo Salvini, "convoca un vertice del suo partito dove annuncia la Flat tax al 15 per cento e Quota 41 alle pensioni, chiede la delega sui porti per riaprire la guerra alle Ong. Una sequenza di cose assurde e irrealizzabili", scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Gianni Cuperlo. "Ora, se lo sa non ha capito che la campagna elettorale è finita. Se non lo sa, chi può lo aiuti", aggiunge. (Rin)