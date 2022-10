Libia: ambasciatore Buccino apre la mostra itinerante 3Codesign a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ha aperto oggi al Museo di Libia a Tripoli la mostra itinerante 3Codesign, progetto promosso dal ministero degli Affari esteri italiano e curata da Silvana Annicchiarico. Al centro della mostra ci sono i temi del riciclo e della sostenibilità ambientale in relazione ai nuovi sentieri percorsi dal design italiano per perseguirli. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 ottobre, dopodiché si sposterà a Benghazi. (Lit)