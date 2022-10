Usa: Biden, cittadini devono scegliere tra due visioni opposte del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni di medio termine, in programma tra due settimane, i cittadini statunitensi saranno chiamati a scegliere tra due visioni “opposte” per quanto riguarda il futuro del Paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un incontro con i volontari, i dipendenti e i donatori del Comitato nazionale dei democratici. “Non si tratta di un referendum, ma di una scelta”, ha detto, ricordando i provvedimenti presi dalla sua amministrazione per ridurre il costo dei farmaci da banco e della sanità (con il pacchetto anti-inflazione), proteggere il diritto all’aborto e contenere l’inflazione. Parlando della campagna elettorale dei repubblicani, il presidente Usa ha ricordato che “hanno detto chiaramente quello che intendono fare se vinceranno: vogliono annullare il nostro pacchetto anti-inflazione, ripensare l’assistenza sanitaria, vietare l’aborto a livello nazionale e impedire la cancellazione del debito studentesco”. (Was)