Governo: Ronzulli, nessun conto da regolare in FI, sottosegretari li sceglierà Berlusconi

21 luglio 2021

- "Per settimane non ho parlato. Arriverà il giorno in cui lo farò. Ma ora basta con le mistificazioni, la misura è colma. Non c'è nessuna spaccatura in Forza Italia, basta con i film dell'orrore. Cambiate sceneggiatura. Cambiate protagonisti. Non ci sono conti da regolare in Forza Italia: c'è piuttosto la voglia di remare, tutti insieme, nella direzione di un governo solido e duraturo e di rilanciare sui territori la nostra presenza. I sottosegretari li sceglierà, come sempre, solo il presidente Berlusconi. Siamo chiamati ad occuparci dei problemi degli italiani e non abbiamo tempo da perdere con queste invenzioni stile telenovelas che continuiamo a leggere su alcuni organi di stampa". Lo puntualizza, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Com)