Usa: Casa Bianca dopo sparatoria a Saint Louis, servono misure concrete per porre fine a violenza armata

- La Casa Bianca è vicina a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nella sparatoria avvenuta questa mattina in un liceo a Saint Louis, in Missouri, a seguito della quale sono morte almeno tre persone (incluso l’assalitore), e alle famiglie delle vittime. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza armata, e fa vedere ancora una volta quanto sia importante prendere provvedimenti concreti per porre fine alle sparatorie di massa”, ha detto. (Was)