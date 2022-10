Etiopia: Casa Bianca, bene colloqui mediati da Ua, non può esserci soluzione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui di pace in Sudafrica, mediati dall’Unione africana, sono fondamentali per porre fine al conflitto nel Tigrè, in Etiopia, e mettere in sicurezza la popolazione: gli Stati Uniti sono coinvolti attivamente sul piano diplomatico a sostegno di questo negoziati. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “In Etiopia è in corso una delle peggiori crisi umanitarie al mondo: a questo conflitto non può esserci una soluzione militare, e tutte le parti coinvolte devono partecipare attivamente e in maniera costruttiva alle trattative”, ha detto. (Was)