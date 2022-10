Ucraina: 30 democratici scrivono a Biden chiedendo maggiore impegno diplomatico degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una trentina di membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno chiesto al presidente Joe Biden di “cambiare strategia” relativamente al conflitto in Ucraina, ricercando “una linea diplomatica diretta” con la Russia che possa porre fine ad un conflitto che va avanti da mesi. In una lettera inviata a Biden, 30 deputati democratici hanno elogiato l’amministrazione per il sostegno garantito a Kiev fino a questo momento, evitando al contempo un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti sul campo. I firmatari hanno però chiesto “più impegno” nel tentare di porre fine alla guerra attraverso la diplomazia. “La distruzione che questo conflitto ha portato in Ucraina e in tutto il mondo, senza contare il costante rischio di escalation, fa sì che sia fondamentale evitare che si prolunghi ulteriormente: per questo motivo, chiediamo di affiancare al sostegno economico e militare offerto finora all’Ucraina un maggiore impegno sul piano diplomatico”, si legge nella lettera. (Was)