Usa: Meta, azionista chiede tagli al personale e meno investimenti nel metaverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento Altimeter Capital, azionista di Meta, proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha chiesto all’azienda fondata da Mark Zuckerberg di tagliare il personale e limitare gli investimenti nel metaverso. In una lettera aperta pubblicata oggi, il presidente e amministratore delegato di Altimeter, Brad Gerstner, ha sottolineato la necessità di “cambiamenti concreti”, ricordando il calo che ha interessato il titolo della compagnia e il rapporto prezzo-utile. Gerstner ha suggerito di tagliare almeno il 20 per cento del personale e ridurre la spesa annuale di almeno cinque miliardi di dollari, proponendo anche di fissare un limite di cinque miliardi annui agli investimenti nel metaverso. Stando agli ultimi dati, aggiornati al secondo trimestre 2022, Altimeter possiede due milioni di azioni di Meta. (Was)