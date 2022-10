Regno Unito: Banca d’Inghilterra a colloquio con Tesoro su come evitare nuove tensioni sui mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Inghilterra sta conducendo colloqui con i rappresentanti del Tesoro britannico per studiare il modo di evitare nuova volatilità sui mercati mentre il nuovo leader dei conservatori, Rishi Sunak, cerca di riportare ordine a Downing Street. Il vicegovernatore della Banca d’Inghilterra, Dave Ramsden, ha parlato ai deputati del comitato del Tesoro della Camera dei comuni, spiegando che i rappresentanti dell’istituto stanno discutendo il costo di eventuali futuri programmi di sostegno volti ad arginare gli effetti del caro energia. “Siamo già in conversazione con i rappresentanti del Tesoro, a loro volta impegnati con l’Ufficio per la responsabilità di bilancio (Obr), sugli elementi che entreranno” nell’annuncio di bilancio “del 31 ottobre”, ha specificato Ramsden. Un elemento particolarmente importante “per noi è come apparirà la nuova garanzia sui prezzi dell’energia”, ha precisato. Il programma attuale limita le bollette delle famiglie britanniche a 2.500 sterline (quasi 2.900 euro) ma scadrà ad aprile e dovrebbe essere sostituito da misure più mirate ancora in corso di elaborazione. (Rel)