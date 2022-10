Francia: dieci donne rimpatriate dai campi di prigionieri jihadisti in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci donne sono state rimpatriate in Francia dai campi di prigionieri jihadisti in Siria e iscritte nel registro degli indagati. Lo ha riferito l'emittente televisiva "BfmTv", citando la Procura nazionale dell'antiterrorismo (Pnat). "Queste donne, che erano oggetto di un mandato di ricerca, erano state poste in stato di fermo al loro arrivo sul suolo francese nella notte tra mercoledì e giovedì nei locali della Direzione generale della sicurezza interna", ha spiegato la Pnat, sottolineando che "una di loro è stata indagata per crimini contro l'umanità e genocidio". (Frp)