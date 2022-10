Roma: Cicculli, in Campidoglio l'incontro "Banche del tempo, una risorsa per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche del tempo "sono ormai da tempo una realtà operante nel nostro paese e nella nostra città, come testimonia l'incontro a cui ho partecipato oggi in Campidoglio per il quale voglio ringraziare Andrea Catarci, assessore al Personale, Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti, Claudia Pappatà, consigliera dell'Assembla Capitolina, Maria Luisa Petrucci, presidente del Coordinamento BdT di Roma". Lo dichiara in una nota la presidente della Commissione capitolina Pari opportunità Michela Cicculli. "Il confronto che si è sviluppato mi ha offerto lo spunto per ripensare al momento in cui le banche del tempo hanno incominciato a svilupparsi a Roma, come parte di un nuovo modello di gestione della pubblica amministrazione segnata dalla volontà di aprirsi alle cittadine e ai cittadini e di offrire loro nuovi modelli di condivisione e di partecipazione attiva. Il pensiero è immediatamente andato al ricordo di Mariella Gramaglia - scrive ancora -, che fu protagonista di quella stagione anche come assessora del Comune di Roma, dando vita tra le altre innovazioni al Piano dei tempi e degli orari". (segue) (Com)