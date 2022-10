Roma: Cicculli, in Campidoglio l'incontro "Banche del tempo, una risorsa per Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intuizione di quella stagione e di quella amministrazione - continua Cicculli-, in cui ricordo Gramaglia era assessora alle Pari Opportunità, era quella di offrire nuovi spazi e più tempo a disposizione per tutti ma soprattutto alle donne. Di elaborare un'idea innovativa di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mettendo maggiormente al centro la cura e le relazioni all'interno della comunità. Oggi il compito complicato ma affascinante che ci sta di fronte è quello di ripensare in chiave attualistica quella prospettiva di utilizzo più pieno e soddisfacente del nostro tempo anche in un'ottica di genere e di pari opportunità. Per farlo possiamo guardare allo spirito che fu alla base di questo strumento allora tanto innovativo che partiva da un'ambizione di libertà e di autodeterminazione. Se le banche del tempo ci permettono di dedicare più tempo alla 'cura' pensiamo a come questo tempo possa essere utilizzato non solo nel privato ma soprattutto nelle relazioni sociali, nella riappropriazione collettiva di uno spazio comunitario che anche a causa della pandemia rischia di restringersi sempre di più. Le sfide del futuro sono tante, tra queste va messo in primo piano un più ampio ricorso alla pratica dello smart working, che consente risparmio di tempo e migliore conciliazione del lavoro con la vita, non solo privata ma anche sociale". (Com)