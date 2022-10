Usa: procuratore generale su interferenze cinesi, accuse per 13 persone in tre casi diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia Usa ha preso provvedimenti per porre fine alle attività criminali che “diversi individui” hanno condotto negli Stati Uniti per conto del governo cinese. Lo ha detto il procuratore generale, Merrick Garland, durante una conferenza stampa organizzata dopo che le autorità giudiziarie hanno fatto sapere di avere accusato due presunte spie cinesi di avere interferito con le indagini del governo federale su una grande compagnia cinese di telecomunicazioni. Fonti anonime hanno confermato a diversi organi di stampa che le indagini riguarderebbero il colosso cinese Huawei. Secondo il procuratore generale, oltre alle due presunte spie, altre quattro persone sono state accusate di cospirazione, per avere tentato di agire come agenti stranieri negli Stati Uniti per conto del governo di Pechino. Altre sette persone, infine, sono state accusate di avere organizzato una campagna di minacce e intimidazioni “per costringere una persona residente negli Stati Uniti a tornare in Cina”. (Was)