Argentina-Cina: Fernandez si congratula con Xi per rielezione alla guida del Pcc

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si è congratulato con l'omologo cinese Xi Jinping per la rielezione ad un terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del Partito comunista cinese (Pcc). "Sotto la guida di Xi la Cina ha realizzato progressi notevoli in materia di riduzione della povertà, innovazione scientifica e tecnologica e lotta contro la pandemia Covid-19", ha scritto Fernandez in una lettera inviata a Xi della quale dà conto l'agenzia di stampa "Xinhua". Secondo Fernandez durante il mandato del segretario generale del Pc cinese "è migliorato enormemente lo standard di vita della popolazione" e il suo governo rappresenta "un esempio per i Paesi di tutto il mondo". In precedenza l'ambasciatore argentino in Cina, Sabino Vaca Narvaja, aveva elogiato l'intervento di Xi al congresso del partito definendolo "un messaggio di speranza in un mondo attraversato da molte complessità e sfide". (segue) (Abu)