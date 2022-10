Regno Unito: cancelliere Hunt, Sunak sarà premier coraggioso in sfide economiche che ci attendono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, si è congratulato con il premier in pectore, Rishi Sunak, per la conquista della leadership del Partito conservatore. In un messaggio su Twitter, Hunt ha dichiarato che “questo è il tempo per la sincerità sulle enormi sfide economiche che abbiamo innanzi e di coraggio nell'affrontarle”. “Abbiamo un premier che – possiamo essere fiduciosi – farà esattamente questo e darà a tutti sicurezza sul grande potenziale del nostro Paese”, ha continuato il cancelliere. (Rel)