Roma: Acea Ato 2, Giovedì sospensione idrica a Castel Madama per manutenzione

- Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico nell’intero territorio comunale di Castel Madama, ad eccezione della zona di Monitola. Di conseguenza dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di giovedì 27 ottobre, si verificheranno mancanze d’acqua sull’intero territorio comunale di Castel Madama ad eccezione della zona di Monitola. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di giovedì 27 ottobre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: Piazza Mazzini, Piazza Dante Alighieri, via San Sebastiano, angolo via del Vignola, via Sant’Anna, angolo via Colle Fiorito, via Empolitana, angolo via Valle Caprara. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.(Com)