Usa: direttore Fbi su interferenze cinesi, Pechino incontrerà sempre noi se cercherà di violare la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese “continuerà ad incontrare il Federal Bureau of Investigation (Fbi) sul suo cammino, se continuerà a violare le leggi degli Stati Uniti”. Lo ha detto il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, durante una conferenza stampa organizzata dopo che il dipartimento della Giustizia ha fatto sapere di avere accusato due presunte spie cinesi di interferenze nelle indagini del governo federale su una grande compagnia di telecomunicazioni cinese. Fonti anonime hanno confermato a diversi organi di stampa che le indagini riguarderebbero il colosso delle telecomunicazioni Huawei. “A Pechino pensano che lo stato di diritto rappresenti una debolezza, ma si sbagliano: i nostri processi democratici, così come la nostra partnership con gli alleati, sono armi che la Cina non ha”, ha detto. (Was)