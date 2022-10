Usa: direttore Fbi, Pechino cerca di rubare nostra innovazione e minaccia lo stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese sta tentando di minacciare le norme democratiche e lo stato di diritto, mettendo a rischio la sicurezza dell’economia statunitense e i diritti dei cittadini. Lo ha detto il direttore del Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, durante una conferenza stampa organizzata dopo che il dipartimento della Giustizia ha fatto sapere di avere accusato due presunte spie cinesi di interferenze nelle indagini del governo federale su una grande compagnia di telecomunicazioni cinese. Fonti anonime hanno confermato a diversi organi di stampa che le indagini riguarderebbero il colosso delle telecomunicazioni Huawei. “Stiamo assistendo ad uno sforzo coordinato per dominare interi settori con modalità illegali e concorrenza sleale nei confronti delle aziende statunitensi: queste forme di aggressione rappresentano violazioni dello stato di diritto, e sono tese ad appropriarsi della nostra capacità di innovazione”, ha spiegato, aggiungendo che Pechino cerca anche di “silenziare chiunque tenti di denunciare queste attività”. Quest’ultimo aspetto, ha continuato, è un tentativo di ostacolare “i processi giudiziari di un sistema indipendente come quello statunitense”. (Was)