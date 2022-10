Clima: Consiglio Ue approva posizioni negoziali per Cop27 di Sharm El-Sheikh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha approvato le conclusioni che costituiranno la posizione negoziale generale dell'Ue alla 27esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a Sharm El-Sheikh, che si terrà dal 6 al 18 novembre. "Tutti gli occhi saranno puntati su di noi a Sharm El-Sheikh. L'Ue è sempre stata in prima linea nell'azione per il clima e continueremo a dare l'esempio. Proteggere il nostro pianeta per le generazioni future richiede una forte azione comune a livello globale. Sono lieta che oggi l'Unione europea abbia dimostrato la serietà delle sue ambizioni", ha detto la ministra dell'Ambiente ceca, Anna Hubackova. La Repubblica Ceca è attualmente presidente di turno del Consiglio dell'Ue. (segue) (Beb)