Clima: Consiglio Ue approva posizioni negoziali per Cop27 di Sharm El-Sheikh (2)

- Nelle conclusioni, gli Stati membri sottolineano che l'ambizione globale deve mantenere l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi, in linea con l'Accordo di Parigi. Inoltre, viene evidenziato che collettivamente i Contributi nazionali determinati (Ndc) e i loro aggiornamenti sono attualmente insufficienti. Il Consiglio si dice pronto, non appena raggiunto l'accordo sui trattati del pacchetto Fit for 55, ad aggiornare l'Ndc dell'Ue e dei suoi Stati membri. Nel documento approvato vengono quindi invitati tutti i Paesi a intensificare gli sforzi per mobilitare i finanziamenti a sostegno dell'azione per il clima. Inoltre, viene rinnovato il forte impegno dell'Ue nel continuare a incrementare i finanziamenti internazionali per il clima anche attraverso il rispetto dell'obiettivo di mobilitazione di almeno 100 miliardi di dollari all'anno fino al 2025. (segue) (Beb)