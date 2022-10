Clima: Consiglio Ue approva posizioni negoziali per Cop27 di Sharm El-Sheikh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio accoglie poi con favore l'impegno dei leader del G7 a lavorare per la creazione di uno scudo globale contro i rischi climatici per i Paesi e le popolazioni povere e vulnerabili, e si impegna a sostenere questi sforzi anche attraverso il finanziamento e l'assicurazione contro i rischi climatici e di catastrofe (Cdrfi). Inoltre, l'Ue si dice pronta a promuovere la discussione sul futuro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e a discutere le modalità di attuazione dell'azione per il clima nel settore agricolo in modo sostenibile, nonché a consentire l'attuazione ambiziosa del Programma di lavoro di Glasgow sull'azione per il potenziamento climatico e ad affrontare la dimensione di genere. (Beb)