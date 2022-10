Roma: Pd Campidoglio, solidarietà a Zannola su caso Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo piena solidarietà al collega Giovanni Zannola per le ricostruzioni giornalistiche sulla foto di Ostia, che hanno solo l'obiettivo di oscurare il lavoro quotidiano e impegnativo che svolgiamo in Aula e nelle commissioni, a sostegno del Sindaco Gualtieri, in collegamento con la Giunta e con i territori. Noi siamo al lavoro seriamente e responsabilmente per l'interesse esclusivo di Roma, cercando di incidere sulla trasformazione della città, per renderla più moderna ed efficiente. Respingiamo allusioni pericolose e forzate ricostruzioni giornalistiche che smentiamo categoricamente". Lo si legge in una nota dei consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. (Com)