Ue: accordo con Mercosur, Borrell auspica presentazione entro l'anno clausola su azione per il clima

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, spera che entro la fine dell'anno l'Ue presenti la sua proposta di una clausola che consenta la ratifica dell'accordo commerciale con il Mercato comune dell'America del sud (Mercosur) rafforzando le garanzie per combattere la deforestazione e assicurare il rispetto degli Accordi di Parigi. Lo ha dichiarato oggi in un punto stampa al termine della riunione tenuta a Montevideo con il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou. "Spero che entro la fine dell'anno l'Ue metta sul tavolo il documento che solleva preoccupazioni ambientali che devono essere condivise" ha detto Borrell, sottolineando che "non si tratta che gli europei assegnino compiti da svolgere ai latinoamericani, ma di lavorare insieme". Il capo della diplomazia europea ha quindi sottolineato l'importanza dell'accordo commerciale tra Ue e il blocco composto da Argentina, Uruguay, Paraguay e Brasile, ritenendo che "rappresenterebbe un progresso per tutti". (segue) (Abu)